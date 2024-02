Der für IT zuständige Commerzbank-Vorstand Jörg Oliveri del Castillo-Schulz geht nach nur drei Jahren im Amt.

VOLKSWAGEN

geht von einer schrittweisen Auslieferung der derzeit in US-Häfen beschlagnahmten Autos nach dem Austausch einer Komponente aus. "Die Auslieferungen gehen weiter", sagte ein VW-Sprecher. "Der Plan ist, alle Autos bis spätestens Ende März an die Händler auszuliefern."

BAADER BANK

hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem leichten Gewinn abgeschlossen und damit doch etwas besser als zuletzt befürchtet.

AUDI

Das Design der nächsten Fahrzeuggenerationen von Audi wird federführend von Massimo Frascella gestaltet. Der bisherige Designchef von Jaguar und Land Rover wurde als Nachfolger von Marc Lichte zum Leiter Audi Design ernannt.

DOUGLAS

hat detaillierten Ergebnissen zufolge im wichtigen ersten Geschäftsquartal die Gewinne prozentual zweistellig und überproportional zum Umsatz gesteigert. Ebenfalls verbessert habe sich der Free Cashflow sowie der Nettoverschuldungsgrad.

ELMOS SEMICONDUCTOR

rechnet nach Rekordzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr für 2024 mit einem mittleren einstelligem Wachstum, aber einer wohl rückläufigen Marge.

RHEINMETALL

hat nach eigenen Angaben für sein Gemeinschaftsunternehmen mit Dermalog einen Erstauftrag von einem weltweit führenden Industrieunternehmen aus der Gesundheitsbranche erhalten. Beauftragt wurde ein System zur Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung in der Endkontrolle einer Produktionslinie.

TAKKT

hat im Schlussquartal und Gesamtjahr deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet, aber die im Oktober gesenkte Unternehmensprognose erreicht. Im Schlussquartal ergab sich unter dem Strich ein Verlust.

UNIPER

hat seine Gewinnziele 2023 erfüllt und eine Rückstellung in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro gebildet. Die Summe decke eine wahrscheinliche Zahlungsverpflichtung gegenüber dem deutschen Staat ab.

AIRBUS

hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert, aber weniger verdient als am Markt erwartet. Für das laufende Jahr erwartet der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern aber weiteres Wachstum und will mehr Flugzeuge ausliefern. Die Aktionäre dürfen sich neben einer Dividende auf Vorjahresniveau von 1,80 Euro pro Aktie auf eine Sonderdividende in Höhe von 1,00 Euro pro Aktie freuen.

DSM-FIRMENICH

hat vergangenes Jahr bei niedrigeren Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet.

MICROSOFT

will nach Angaben seines Präsidenten Brad Smith 3,2 Milliarden Euro in den beiden Jahren 2024 und 2025 in Deutschland in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) investieren. Eine entsprechende Ankündigung machte Smith bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.

ORANGE

plant nach einem unerwartet deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis mit weiterem Gewinnwachstum für 2024.

PERNOD RICARD

hat für das laufende Geschäftsjahr die Umsatzerwartungen nach Umsatz- und Gewinnrückgängen im ersten Geschäftshalbjahr gesenkt. Außerdem will der französische Spirituosenhersteller weniger eigene Aktien zurückkaufen als zuvor geplant. Das mittelfristige Umsatzziel bestätigte das Unternehmen.

RELX

Nach erhöhtem Gewinn im vergangenen Jahr will der Medienkonzern Relx Aktien im Wert von 1,0 Milliarden Pfund an der Börse zurückkaufen. Der Anbieter von Online-Datenbanken, digitalen Analysewerkzeugen und Buchpublikationen wies für 2023 einen Anstieg des Vorsteuergewinns auf 2,3 von 2,11 Milliarden Pfund aus, blieb damit aber hinter der Factset-Konsensschätzung von 2,55 Milliarden Pfund zurück.

SAFRAN

plant eine deutlich höhere Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr, in dem der französische Luft- und Raumfahrtzulieferer Gewinn und Umsatz signifikant steigern konnte.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat vergangenes Jahr auch dank Preiserhöhungen den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und will dieses Jahr die Marge weiter verbessern.

STELLANTIS

will nach Höchstwerten im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn eigene Aktien für insgesamt 3 Milliarden Euro zurückkaufen. Zudem kündigte das Unternehmen für das abgelaufene Jahr eine Erhöhung der Dividende um 16 Prozent auf 1,55 Euro je Aktie an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2024 07:03 ET (12:03 GMT)