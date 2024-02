Next hat laut einem Medienbericht Interesse an einigen Vermögenswerten der insolventen Kosmetikkette The Body Shop. Wie der Fernsehsender Sky News berichtet, ist die Next Plc an die Body-Shop-Verwalter herangetreten, um im Rahmen eines möglichen Verkaufsprozesses Vermögenswerte zu erwerben.

SAINT-GOBAIN

hat die Übernahme des australischen Konkurrenten CSR für 4,3 Milliarden australische Dollar (2,6 Milliarden Euro) in bar vereinbart und verstärkt damit seine Position in der Region Asien-Pazifik. Die beiden Konzerne hatten vergangene Woche bekanntgegeben, dass sie Übernahmegespräche führen.

STELLANTIS

hat mit dem französischen Autoleasinganbieter Ayvens einen Vertrag über den Verkauf von bis zu einer halben Million Fahrzeugen im Wert von mehreren Milliarden Euro abgeschlossen. Ayvens gehört mehrheitlich der Societe Generale.

ANT/CREDIT SUISSE

Die chinesische Ant Group hat einem Agenturbericht zufolge den US-Hedgefonds Citadel Securities mit ihrem Angebot für das Investmentbanking-Joint-Venture der Credit Suisse in China überboten. Der Finanzkonzern des Milliardärs Jack Ma wolle mit der Sparte der Credit Suisse ein Wertpapiergeschäft aufbauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf ungenannte Quellen.

