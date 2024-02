will sich neue Wachstumsmärkte erschließen und sein Umsatzvolumen bis 2028 auf eine halbe Milliarde Euro gegenüber 2023 nahezu verdoppeln. Der Maschinen- und Anlagenbauer aus dem hessischen Wettenberg will dazu sein Portfolio durch Zukäufe ergänzen.

VDIK

Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) bekommt einen neuen Präsidenten. Wie der Verband mitteilte, wurde der ehemalige Opel-Chef Michael Lohscheller von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Präsidenten gewählt. Er tritt sein Amt am 12. Juni an und löst dann Reinhard Zirpel ab, der sich nicht mehr zur Wahl stellte.

BOUYGUES

hat im vergangenen Jahr durchweg höhere Gewinne erzielt und erhöht die Dividende.

EQT

hat einen der größten europäischen Private-Equity-Fonds aller Zeiten geschlossen. Das Fondsvolumen hat seine Obergrenze erreicht, wobei der Fundraising-Prozess länger dauerte als vom Unternehmen erwartet.

IBERDROLA

hat den Verkauf von zwölf Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und eines Windparks in Mexiko abgeschlossen und dafür für 6,2 Milliarden US-Dollar erhalten.

MICROSOFT

Der neueste Coup von Microsoft ist die Zusammenarbeit mit dem französischen Softwareunternehmen Mistral AI. Der US-Konzern kündigte am Montag an, das neue Modell von Mistral als Option für Entwickler in seinen Cloud-Dienst Azure zu integrieren.

NEW WORK

hat im vergangenen Jahr weniger verdient und umgesetzt. Die zu Jahresbeginn gestartete Restrukturierung liegt im Plan. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

QUALCOMM

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat eine Untersuchung der geplanten Übernahme des israelischen Auto-Chipherstellers Autotalks durch Qualcomm eingeleitet.

SHEIN

erwägt einem Agenturbericht zufolge, in London statt in New York an die Börse zu gehen. Grund für die Überlegungen seien die Hürden für einen Börsengang in den USA, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

