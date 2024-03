Nahezu unveränderte Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen zeigen die europäischen Kreditmärkte zum Wochenauftakt. Der Markt wartet nun auf die Sitzungen verschiedener Notenbanken in dieser Woche. Besonders im Blick haben Marktteilnehmer die US-Notenbank und dabei, ob diese die Inflationsprojektionen anhebt.

DAIMLER

will die Profitabilität im Bus-Geschäft bis 2025 mit einem bessern Serviceangebot und dem Ausbau des E-Portfolios deutlich steigern. Im Jahr 2025 soll die bereinigte Umsatzrendite bei 8 Prozent liegen nach 4,7 Prozent im abgelaufenen Jahr, wie Daimler Buses mitteilte. Bis zum Ende des Jahrzehnts seien dann unter günstigen Marktbedingungen 9 Prozent geplant.

HANNOVER RÜCK

will die Aktionäre an dem höheren Gewinn im vergangenen Jahr beteiligen. Die Dividende soll auf 7,20 Euro je Aktie von 6,00 Euro im Vorjahr steigen, wie der Rückversicherungskonzern bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für 2023 mitteilte. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde abermals bestätigt.

LPKF

hat erneut einen Auftrag aus der Photovoltaikbranche erhalten. Damit setze das Unternehmen die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen Hersteller aus der Solarindustrie fort.

PROSIEBENSAT1

erweitert zum 1. April seinen Vorstand um einen Chief Operating Officer (COO), verliert aber gleichzeitig seine Personal-Vorständin. Wie der Konzern mitteilte, soll Markus Breitenecker, derzeit CEO von Prosiebensat1 Puls4, diese Rolle ausfüllen. Damit soll der strategische Fokus auf den Entertainment-Bereich auch im Vorstand weiter verstärkt werden.

JULIUS BÄR

hat die Bonuszahlungen für seinen scheidenden CEO und andere Führungskräfte gekürzt, nachdem der Schweizer Vermögensverwalter hohe Verluste im Zusammenhang mit seinem Kreditengagement bei der insolventen österreichischen Immobiliengruppe Signa verbuchen musste. Die Gesamtvergütung von Philipp Rickenbacher, der im Februar aufgrund der Fehleinschätzung des Risikos als CEO zurückgetreten ist, wurde für 2023 auf 1,7 Millionen Schweizer Franken reduziert, nach 6 Millionen Schweizer Franken für das Jahr zuvor.

KERING

schlägt auf der Jahreshauptversammlung im April die Ernennung von drei neuen unabhängigen Direktoren für den Verwaltungsrat vor. Wie der Luxuskonzern mitteilte, will er unter anderem die Nominierung von Rachel Duan, Senior Vice President von General Electric und Chief Executive von General Electric Global Markets vorschlagen.

PFIZER

will rund 630 Millionen seiner Haleon-Aktien auf den Markt werfen und dadurch seine Beteiligung an dem Anbieter von Gesundheitsprodukten und rezeptfreien Arzneimitteln bis auf rund 24 Prozent reduzieren. Der US-Pharmariese werde dazu ein öffentliches Angebot starten, teilte Haleon mit. Der Angebotspreis soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden, wahrscheinlich am Dienstag.

===

