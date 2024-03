will das deutsche Unternehmen Infodas übernehmen, um sein Cybersicherheitsportfolio zu stärken, nachdem kürzlich ein Deal zum Kauf der Cybersicherheits- und Big-Data-Sparte von Atos gescheitert war. Die Übernahme, zu der finanzielle Details nicht bekannt gegeben wurden, solle vor Ende 2024 abgeschlossen werden.

DELIVERY HERO

muss sich per Ende September einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, will CFO Emmanuel Thomassin den MDAX-Konzern bis Ende September verlassen, "um sich einer anderen beruflichen Herausforderung zu widmen".

LUFTHANSA

muss für den Einstieg bei der italienischen Fluggesellschaft ITA Zugeständnisse machen. Die EU-Kommission fürchtet um den Wettbewerb auf bestimmten Strecken von und nach Italien, sollte es zu einem Zusammenschluss der Airlines kommen.

MANZ

Wegen fehlender Bewertungen geplanter Projekte verschiebt der Maschinenbauer Manz die eigentlich für Donnerstag geplante Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 auf unbestimmte Zeit.

STRÖER

will für 2023 eine zum Vorjahr unveränderte Dividende zahlen. Wie der MDAX-Konzern in seinem Geschäftsbericht mitteilte, soll der Hauptversammlung für 2023 wiederum eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie vorgeschlagen werden - "auf Basis der soliden Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 und der festen Überzeugung, dass wir auch in den kommenden Jahren nachhaltig und profitabel wachsen werden".

SYNLAB

hat nach dem weitgehenden Wegfall des Covid-19-Geschäfts im vergangenen Jahr wie erwartet weniger umgesetzt und verdient als ein Jahr zuvor. Für 2024 rechnet der Münchner Labordienstleister mit leichtem Wachstum und einer Margenverbesserung um mindestens 50 Basispunkte.

DANONE

wird voraussichtlich in den kommenden Wochen die Abspaltung seines Russlandsgeschäfts abschließen. Wie der französische Lebensmittelkonzern am Freitagabend mitteilte, haben die russischen Aufsichtsbehörden die Übertragung seines Geschäfts mit Milchprodukten und pflanzenbasierten Produkten an das russische Milchwirtschaftsunternehmen Vamin R LLC, auch bekannt als Vamin Tatarstan, genehmigt. Das Geschäft werde in den kommenden Wochen abgeschlossen, so Danone.

NOVO NORDISK

verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich der Therapie von Herz-Kreislauferkrankungen. Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, erwirbt er für bis zu 1,03 Milliarden Euro das deutsche Biotechnologieunternehmen Cardior Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Hannover.

APPLE, META, GOOGLE

Die EU-Kommission hat Apple, den Facebook-Konzern Meta Platforms und die Google-Mutter Alphabet ins Visier genommen. Sie leitete gegen die Konzerne erstmals ein Verfahren nach dem neuen Digital Markets Act ein.

NISSAN

will in den kommenden Jahren seine Modellpalette vor allem mit vielen neuen Elektroautos erheblich verjüngen. Bis zum Jahr 2026 plant Nissan Motor laut Mitteilung den Marktstart von 30 neuen Modellen. Davon sollen 16 Fahrzeuge einen elektrischen Antrieb haben.

