hat im abgelaufenen Jahr deutlich mehr verdient und umgesetzt. Die Dividende soll allerdings auf 0,50 Euro von 1,00 Euro im Vorjahr sinken. Die nach der Übernahme von Katek Mitte Januar ausgegebene Prognose für 2024 bestätigte das Unternehmen.

NORDEX

hat einen Auftrag über die Lieferung von 40 Turbinen für ein 264-Megawatt(MW)-Windparkprojekt in Litauen erhalten.

TAKKT

will im laufenden Jahr im Rahmen seiner Dreiphasen-Transformationsstrategie weiter an der Kostenschraube drehen und die Margen sowie den Cashflow verbessern.

WESTWING

hat im abgelaufenen Jahr bei Umsatz und operativem Gewinn die Zielspannen erreicht und unter dem Strich den Verlust verringert. Für das laufende Jahr gibt der Online-Möbelhändler eine verhaltene Prognose, die angepeilten Zielspannen für Umsatz und operativen Gewinn schließen auch Rückgänge nicht aus.

ACS

könnte einen Auftrag in den USA verlieren. Der US-Bundesstaat Texas könnte seine Konzession für den State Highway 288 mit Mautspuren vorzeitig kündigen.

DISNEY

hat den Streit mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis um den Sonderstatus der Fläche in Orlando, auf der der wichtigste Freizeitpark des Konzerns steht, beigelegt.

HOME DEPOT

verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf und übernimmt SRS Distribution, einen Fachhandelsvertrieb für professionelle Bauunternehmer wie Dachdecker, Landschaftsgärtner und Schwimmbadbauer, zu einem Unternehmenswert von 18,25 Milliarden Dollar inklusive Schulden.

MONTE DEI PASCHI

hat die Zustimmung der EZB zu ihrem Dividendenvorschlag für das Jahr 2023 erhalten.

STELLANTIS

setzt nach Gewerkschaftsangaben den Rotstift in Italien an und bietet rund 3.600 Mitarbeitern Abfindungen an.

UBS

hat den Ansatz der übernommenen Credit Suisse in ihrer Bilanz angepasst. Der so genannte negative Geschäfts- oder Firmenwert wurde wegen einer geänderten Fair-Value-Bewertung um 1,2 auf 27,7 Milliarden Dollar gesenkt.

UBS

hat CEO Sergio Ermotti im vergangenen Jahr eine Vergütung von insgesamt 14,4 Millionen Franken gezahlt, 14 Prozent mehr als seinem Vorgänger Ralph Hamers.

VINCI

wird im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms eigene Anteile im Wert von bis zu 600 Millionen Euro von einem Investmentdienstleister erwerben.

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

muss eine Abschreibung auf seine Arztpraxen-Kette VillageMD vornehmen in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar. Deswegen rutscht das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen und ist für das Gesamtjahr etwas vorsichtiger.

