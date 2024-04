verzeichneten nach sehr schwachen Vorgaben der US-Technologiewerte die Halbleiteraktien Advantest (-3,9%) und Tokyo Electron(-3,2%). In Sydney ging es für Boss Energy um 3,7 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen von der ersten Uranproduktion in seinem Honeymoon-Projekt berichtet hatte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am Kreditmarkt kommen zurück. Marktteilnehmer meinen, die Risikoneigung nehme wieder zu, nachdem eine Eskalation in der Krise zwischen Israel und dem Iran über das Wochenende ausgeblieben sei. Zudem setzten Anleger auf eine gute Berichtssaison, heißt es. Allerdings gibt es dazu auch warnende Stimmen. Seit Jahresbeginn seien die Gewinnschätzungen schon deutlich zurückgenommen worden, und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Und zumindest in den USA könnten die Ausblicke unter dem Verschieben der Zinssenkungshoffnungen leiden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COMMERZBANK

Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die Commerzbank AG Geldbußen von insgesamt 1,45 Millionen Euro verhängt. Die Commerzbank und die ehemalige Comdirect Bank haben ihre Aufsichtspflichten verletzt. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung hätten Mitarbeitende gegen geldwäscherechtliche Pflichten verstoßen, indem sie Kundendaten nicht fristgerecht oder ausreichend aktualisiert und unzureichende interne Sicherungsmaßnahmen getroffen haben.

SIEMENS

liefert die Signaltechnik für einen automatischen und fahrerlosen Betrieb der S-Bahn von Kopenhagen. Bis 2033 soll das gesamte 170 Kilometer lange S-Bahn-Netz in der dänischen Hauptstadt dafür ausgerüstet werden. Dabei geht es um ein Gesamtvolumen von etwa 270 Millionen Euro.

FLATEXDEGIRO

verliert Ende April seinen CEO. CEO Frank Niehage legt mit Wirkung zum 30. April sein Mandat als Vorstandsvorsitzender sowie sämtliche weitere Konzernmandate "aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zur strategischen Entwicklung sowie zum Wohle der Gesellschaft nieder".

ANGLO AMERICAN

will gegen jede Berufung gegen ein Gerichtsurteil im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Auswirkungen von Bleiverschmutzung im sambischen Kabwe vorgehen. Gegen die südafrikanische Tochtergesellschaft des Bergbaukonzerns, Anglo American South Africa, war eine Sammelklage im Namen von 140.000 sambischen Kindern und Frauen wegen mutmaßlicher Bleivergiftung eingereicht worden, die der Oberste Gerichtshof Südafrikas im Dezember abgewiesen hatte. Am vergangenen Freitag räumte der Gerichtshof den Klägern das Recht ein, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen.

CVC CAPITAL PARTNERS

hat den Platzierungspreis für ihren Börsengang festgelegt und kommt damit auf eine Gesamtbewertung von bis zu 15 Milliarden Euro. CVC bietet seine Aktien zum Preis von 13 bis 15 Euro an. Das Unternehmen will beim Gang auf das Parkett der Euronext Amsterdam 250 Millionen Euro einsammeln.

UBS

will einem Zeitungsbericht zufolge ab Juni in fünf Wellen Stellen abbauen, um die Übernahme der Credit Suisse voranzutreiben, die voraussichtlich zu Tausenden von Entlassungen führen wird. Die Schweizer Bank wird schrittweise Stellen abbauen, um durch die Integration der Credit Suisse Personalkosten von rund 6 Milliarden US-Dollar einzusparen, berichtet die Schweizer Sonntagszeitung.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2024 07:23 ET (11:23 GMT)