+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am Kreditmarkt verändern sich nur wenig. Nach der kräftigen Einengung der vergangenen Tage treten sie seit Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle. Im Blick stehen auf der einen Seite der Ausverkauf der Anleihen und auf der anderen Seite die verbesserten Wirtschaftsaussichten, wie es am Markt heißt. Das löse am Markt eine Pattsituation aus.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MERCK

investiert mehr als 300 Millionen Euro in ein neues Forschungszentrum an seinem Unternehmenssitz in Darmstadt. Im "Advanced Research Center" werde der Unternehmensbereich Life Science unter anderem an Lösungen zur Herstellung von Antikörpern, mRNA-Anwendungen und weiteren Produkten für die biotechnologische Produktion forschen.

ADLER GROUP

Die angeschlagene Adler Group ist auf gutem Weg, sich mit ihren Anleihegläubigern über eine Restrukturierung der Schulden zu einigen. Es sei eine unverbindliche Grundsatzeinigung mit dem Steering Committee der Gläubiger erzielt worden.

AIXTRON

ist zum Jahresauftakt 2024 weiter kräftig gewachsen. Der im MDAX und TecDAX notierte Anlagenbauer meldete für die Monate Januar bis März einen Umsatzsprung von 53 Prozent auf 118,3 Millionen Euro. Damit erfüllte Aixtron die eigene Umsatzprognose, die auf 100 bis 120 Millionen Euro gelautet hatte.

BAADER BANK

hat im ersten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Bank profitierte von einem deutlichen Wachstum der Erträge, sowohl aus dem Zins-, dem Handels- als auch dem Provisionsgeschäft.

CONTINENTAL

muss nach langwierigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Abgasskandal ein Bußgeld im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zahlen.

DELIVERY HERO

hat nach Steigerungen beim Umsatz und Bruttowarenwert GMV die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz soll 2024 nun um 18 bis 21 Prozent steigen verglichen mit dem Vorjahr. Bisher hatte Delivery Hero ein Umsatzplus von 15 bis 17 Prozent angepeilt.

DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG

strebt im laufenden Jahr ein profitables Wachstum an. Der Gewinn dürfte leicht steigen, wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung vollständiger Zahlen für 2023 mitteilte.

KSB

ist zum Jahresauftakt profitabel gewachsen.

LPKF

ist im ersten Quartal um 26 Prozent gewachsen und hat zugleich den operativen Verlust im Jahresvergleich deutlich verringert. Der Laserspezialist meldete zum Jahresauftakt Zahlen, die innerhalb des selbstgesteckten Zielkorridors liegen. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

PFEIFFER VACUUM

hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Deutlich höhere Kosten als im Vorjahr sorgten jedoch für einen Gewinn- und Margenrückgang. Mit Blick auf das laufende Jahr gibt sich der Konzern vorsichtig.

SYMRISE

ist zu Jahresbeginn mit einem organischen Plus von 10,9 Prozent deutlich stärker gewachsen als am Markt erwartet. Vor allem das Geschäft mit Duftstoffen und kosmetischen Wirkstoffen lief unerwartet dynamisch, während das Wachstum im Geschäft mit Aromen, Nahrungsmittelzusätzen und Tiergesundheit von negativen Wechselkurseffekten ausgebremst wurde.

TAKKT

im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Der Umsatz und der Gewinn des im SDAX notierten Händlers für Geschäftsausstattung gingen deutlich zurück. An der Prognose für das laufende Jahr, das im Zeichen von Sparmaßnahmen steht, hält das Unternehmen fest.

VOSSLOH

ist mit einem Umsatz - und Gewinnplus ins Jahr gestartet. Besonders gut lief es umsatzseitig im Geschäftsbereich Customized Modules. Die Jahresprognose hat der Konzern bekräftigt.

ANDRITZ

hat im ersten Quartal einen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn verzeichnet. Der österreichischen Maschinen- und Anlagenbauer zeigte sich vor dem Hintergrund des schwierigen Umfelds aber zufrieden. Für das laufende Jahr wird Andritz vorsichtiger.

ANGLO AMERICAN

erwägt mehreren Informanten zufolge den Verkauf von De Beers, seiner traditionsreichen Diamanten-Einheit, die in jüngster Zeit Schwierigkeiten hatte.

ASTRAZENECA

hat im ersten Quartal einen Anstieg des Kerngewinns je Aktie und des Umsatzes erzielt. Die Konsensprognosen übertraf der Konzern damit. Der anglo-schwedische Pharmariese bekräftigte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr.

ATOSS SOFTWARE

hat im ersten Quartal von einem starken Cloud-Wachstum profitiert. Der Gewinn legte stärker zu als der Umsatz, womit die Marge über Zielwert lag. An der Prognose hält das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen aber fest.

BARCLAYS

hat die Prognose für das Jahr 2024 nach einem deutlichen Gewinnrückgang im ersten Quartal bestätigt. Analysten haben im Konsens allerdings einen noch schwächeren Jahresstart erwartet.

CATERPILLAR

hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Der US-Hersteller von Baumaschinen hat seinen Umsatz aber entgegen den Erwartungen nicht gesteigert. Ein rückläufiger Absatz konnte mit Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um rund 3 Prozent.

DOW

hat im ersten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Das Absatzwachstum in den wichtigsten Regionen verhalf dem Unternehmen zu einem Gewinn.

EQUINOR

hat im ersten Quartal wegen des Rückgangs der Gaspreise einen Gewinneinbruch erlitten. Das Ergebnis hielt sich aber besser als erwartet. Der norwegische Ölkonzern kündigte zudem an, den zweiten Teil seines Aktienrückkaufprogramms zu starken.

HERMES

der Hersteller der Birkin-Tasche, hat in den ersten drei Monaten den Umsatz gesteigert. Gestützt war dies durch Wachstum in allen Regionen.

HONEYWELL

hat im ersten Quartal von einem starken Aerospace-Geschäft profitiert. Der US-Mischkonzern steigerte den Gewinn und übertraf die Erwartungen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

HYUNDAI MOTOR

hat im ersten Quartal wegen schleppender weltweiten Autonachfrage weniger verdient. Der größte südkoreanische Autohersteller rechnet für die Zukunft mit intensiveren Wettbewerb und steigenden Marketingkosten.

LONDON STOCK EXCHANGE

ist im ersten Quartal in allen Segmenten gewachsen. Der Londoner Börsenbetreiber sieht sich auf Kurs, seine Finanzziele für dieses Jahr zu erreichen.

MICRON

erhält von der US-Regierung Subventionen in Höhe von bis zu 6,1 Milliarden Dollar für den Bau von drei neuen Chipfabriken. Der Zuschuss soll in den nächsten 20 Jahren Investitionen von Micron in New York und Idaho in Höhe von bis zu 125 Milliarden Dollar nach sich ziehen.

PERNOD RICARD

hat im dritten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der französische Spirituosenhersteller kämpft mit der schwachen Verbraucherstimmung in China und Lagerbestandsabbau in den USA. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac.

RELX

ist in allen vier Geschäftsbereichen gut ins Jahr gestartet. Im Gesamtjahr sieht der britische Medienkonzern weiterhin ein starkes Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie soll deutlich zulegen. Konkrete Zahlen für das erste Quartal nannte Relx nicht.

SANOFI

hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen hatten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftige der französische Pharmakonzern.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat im ersten Quartal einen Umsatzanstieg erzielt und die Ziele für das Gesamtjahr aufgrund der starken Nachfrage in den meisten Sektoren und Regionen bekräftigt.

STMICROELECTRONICS

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics bekommt die schwache Chipnachfrage aus der Automobilindustrie zu spüren und senkt seine Umsatzerwartung für das Gesamtjahr.

UNILEVER

hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Der Hersteller der Dove-Seife hat im ersten Quartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, die Mengen- und Preisdynamik normalisiert sich.

WIZZ AIR

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn sowie eine Steigerung der Einnahmen aufgrund einer wachsenden Passagiernachfrage und höherer Preise erzielt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2024 07:35 ET (11:35 GMT)