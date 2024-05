übernimmt die Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China. Das übernommene Portfolio umfasse Schalterprogramme, Smart Home Systeme, Türkommunikation und weitere ergänzende Produkte für die Haussteuerung, die auf Basis eines Lizenzvertrags weiterhin unter der Marke Siemens geführt werden sollen.

ABN AMRO

will sich von ihrem Anteil an dem französischen Lebensversicherungs-Joint-Venture Neuflize Vie trennen. ABN Amro spricht mit BNP Paribas Cardif, der Versicherungstochter der französischen Großbank, über einen Verkauf.

ENGIE

hat nach einem leichten Gewinnrückgang zum Jahresbeginn die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt. Stark sinkende Ergebnisbeiträge in den Bereichen Netze, globales Energiemanagement und Vertrieb konnten durch steigende Erträge aus den Bereichen erneuerbare Energien, flexible Erzeugung und Energielösungen weitgehend ausgeglichen werden.

GSK

hat seinen verbleibenden Anteil an Haleon für 1,25 Milliarden britische Pfund verkauft. Der britische Pharmakonzern hat damit die schrittweise Veräußerung von Anteilen an dem Unternehmen, das 2019 aus einem Joint Venture mit Pfizer hervorgegangen ist, abgeschlossen.

RICHEMONT

hat Nicolas Bos, derzeit Chef der französischen Schmuckmarke Van Cleef & Arpels, zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Bos, der 1992 zu Richemont kam, wird die neu geschaffene Position des CEO in dem Schweizer Luxusgüterkonzern übernehmen und am 1. Juni in das leitende Exekutivkomitee eintreten.

