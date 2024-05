Aramco hat nach einem Bericht der spanischen Zeitung Expansion Interesse am Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Repsol Renovables. Aramco habe sich aus eigener Initiative mit dem Vorschlag an den Vorstand der auf erneuerbare Energien spezialisierten Tochtergesellschaft des spanischen Ölmultis Repsol gewandt, schreibt das Blatt. Die habe die spanische Großbank Santander mit der Prüfung eines solchen Geschäfts beauftragt.

ROCHE

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA hat eine Prüfung der Übernahme von "Point-of-Care"-Diagnostik-Plattformen von LumiraDx durch den Pharmakonzern Roche eingeleitet. Die Behörde teilte mit, sie prüfe ob die Transaktion den Wettbewerb beeinträchtigen könnte und habe bis zum 19. Juli Zeit, in der ersten Phase eine Entscheidung zu treffen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2024 07:02 ET (11:02 GMT)