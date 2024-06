will beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu Microsoft, Google und anderen Rivalen aufschließen, die bereits mit der Integration generativer KI in ihre Kernprodukte begonnen haben. Auf der jährlichen Apple-Entwicklerkonferenz WDC nächste Woche werde das Unternehmen eine Reihe von Verbesserungen seiner Softwareprodukte vorstellen, sagten mit den Plänen vertraute Personen.

Führende chinesische Batteriehersteller mit Beziehungen zu Ford und Volkswagen könnten in den USA Schwierigkeiten bekommen. Mehrere Republikanische Abgeordnete fordern, dass diesen Batteriefirmen untersagt werden soll, Waren in die USA zu liefern. Sie werfen ihnen Zwangsarbeit in ihren Lieferketten vor.

verliert seinen Deutschland-Chef. Martin Sander wird ab dem 1. Juli Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. Er folgt in dieser Funktion auf Imelda Labbé, die das Ressort die vergangenen zwei Jahre geleitet hat.

hat im ersten Quartal den Umsatz zweistellig gesteigert und dabei nach eigenen Angaben von seiner Präsenz in China profitiert, während der Umsatz in der Region Americas weiter schwach war.

Das neue Projekt für künstliche Intelligenz von Meta Platforms muss sich Beschwerden einer Gruppe von Datenschützern stellen. Die Gruppe fordert die Datenschutzbehörden auf, Metas Projekt zu stoppen, bevor die Änderungen an der Datenschutzrichtlinie am 26. Juni in Kraft treten.

Der 3-Billionen-Dollar-Club ist um ein weiteres Big-Tech-Unternehmen reicher. Am Mittwoch war Nvidia an der Reihe, sich diesem elitären Club anzuschließen, zu dem bereits Apple und Microsoft gehören.

will das Wachstum in den USA ankurbeln, wo Getränkehersteller nach dem Postpandemie-Boom mit einem hohen Lagerabbau und einer Normalisierung der Nachfrage zu kämpfen haben.

muss mehr als eine halbe Million mit Airbags des japanischen Zulieferers Takata ausgestattete Fahrzeuge der Marken DS und Citroen zurückrufen. Davon betroffen sind den Angaben zufolge 530.000 DS 3 und C3, die zwischen 2009 und 2019 hergestellt wurden.

June 06, 2024