Weiter auf Seitwärtskurs pendeln am Dienstag die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Neue Trends gebe es aber nicht am Markt, für Beruhigung sorge, dass es keine signifikante Ausweitung der Renditen zwischen deutschen und französischen Anleihen mehr gegeben habe, heißt es. Dazu haben sich die CDS-Prämien auf franzöische Banken mittlerweile auf ihren hohen Niveaus stabilisiert.

So notieren die 5-Jahres-CDS für BNP bei 51 Basispunkten und für Societe Generale bei 60 Bp. Damit sollten diverse Frankreich-Risiken hinreichend eingespreist sein, heißt es. Denn noch zu Monatsbeginn Juni wurden für ihre Absicherungen nur 39 und 45 Bp bezahlt.

Etwas Zuversicht mit Blick auf die Neuwahlen verbreitet dazu Alex Everett, Investment Director Rates Management bei Abrdn. Er sieht den Anstieg der Risikoprämien eher als Frankreich-spezifisches Problem: "Die Furcht vor einer Implosion der europäischen Märkte ist überzogen". Umgekehrt sieht er weiter Unsicherheiten mit Blick auf den ersten Wahlgang am Sonntag: "Selbst wenn die französischen Zentristen überraschenderweise besser abschneiden als erwartet, hat Macron die Büchse der Pandora geöffnet, und es ist unwahrscheinlich, dass die Spreads sich wieder auf ihre jüngsten Tiefststände verengen".

AIRBUS

hat am Dienstag fast 10 Milliarden Euro an Marktwert verloren, nachdem der Luft-und Raumfahrtkonzern seine Jahresziele gesenkt hat. Der DAX-Konzern hat mit Problemen sowohl in seinem Raumfahrtgeschäft als auch im Bereich Verkehrsflugzeuge zu kämpfen und geht wegen anhaltenden Schwierigkeiten in den Lieferketten jetzt davon aus, im Gesamt nur rund 770 Flugzeuge auszuliefern - 30 weniger als zuletzt geplant.

COVESTRO

will Sach- und Personalkosten bis 2028 um rund 400 Millionen Euro senken. Produktion, Verwaltung und weitere Bereiche sollen so effizient wie möglich aufgestellt werden, teilte der Kunststoffkonzern mit, den der staatliche Ölkonzern Adnoc aus den Arabischen Emiraten gerne übernehmen würde.

MERCK

Die Aktie der Merck KGaA bricht am Dienstag um mehr als 10 Prozent ein, nachdem der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern einen weiteren Rückschlag in einer Medikamentenstudie hinnehmen musste. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er eine Phase-III-Studie mit den Medikament Xevinapant in lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren in Kombination mit platinbasierter Chemotherapie (CRT) eingestellt.

ELRINGKLINGER

will in Easley in Pickens County im Nordwesten des US-Bundesstaats South Carolina einen neuen Konzernstandort eröffnen. Dort sollen vor allem Produkte der Batterietechnologie hergestellt werden. Der Standort werde zu einem Battery-Hub für den amerikanischen Markt ausgebaut.

EVOTEC

Just - Evotec Biologics wird eine Plattformlösung für die Herstellung von Biotherapeutika für ein Programm des US-Verteidigungsministeriums liefern. Die Produktionslösung umfasst die nahtlose Integration der beschleunigten Entwicklung von mAb-Wirkstoffen, teilte die deutsche Muttergesellschaft Evotec mit. Die mehrjährige Programmvergabe habe einen Wert von bis zu 39 Millionen US-Dollar.

LUFTHANSA

macht das Fliegen teuer und begründet dies mit dem Umweltschutz. Es werde ein Umweltkostenzuschlag von bis zu 72 Euro eingeführt. Der Zuschlag soll einen Teil der aufgrund regulatorischer Umweltauflagen stetig steigenden Zusatzkosten abdecken.

PATRIZIA

hat über seine Fonds ca. 70 Millionen Euro in den Erwerb eines modernen Logistikportfolios im Norden Italiens investiert. Die beiden Objekte liegen an der Autobahn A22 zwischen Verona und Bologna und damit strategisch günstig an einer Hauptverkehrsachse des Landes.

AEGON

erwartet, dass das verwaltete Vermögen seiner drei britischen Wachstumstgeeschäfte bis 2028 auf 135 Milliarden Pfund ansteigen wird. Das sei Teil des Plans zum Ausbau seiner britischen digitalen Spar- und Altersvorsorgeplattform.

ASTRAZENECA

hat mit der Krebstherapie Imfinzi positive Ergebnisse in Blasenkrebstests erzielt. Allerdings wurde der primäre Endpunkt in einer Lungenkrebsstudie nicht erreicht.

NOVO NORDISK

kann sein Blockbuster-Medikament Wegovy künftig auch in China verkaufen. Die zuständigen Behörden haben den Verkauf des Abnehm-Medikaments zugelassen. Auch dort steigt die Nachfrage nach diesen und ähnlichen Mitteln.

MICROSOFT

Die Kartellwächter der Europäischen Union untersuchen, ob Microsoft den Wettbewerb in der EU durch die Bündelung von Teams mit seiner beliebten Produktivitätssoftware behindert haben könnte. Die Europäische Kommission teilte mit, sie habe Microsoft eine so genannte Mitteilung der Beschwerdepunkte zukommen lassen - ein formeller Schritt, um die Parteien über Einwände gegen ein mögliches Geschäft oder Marktpraktiken zu informieren.

ORACLE

warnt davor, dass ein Verbot von Tiktok in den USA die Einnahmen des Software-Riesen schmälern könnte. Das in Texas ansässige Technologieunternehmen erklärte, dass ein neues Gesetz, das die beliebte Video-App verbieten könnte, Oracle effektiv einer bedeutenden Geschäftsquelle berauben würde, da es Internet-Hosting-Dienste für Tiktok anbietet.

