(-3,4%) lagen überdurchschnittlich schwach im Markt. Auf die Stimmung an den chinesischen Börsen dürfte gedrückt haben, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im Mai zwar den zweiten Monat in Folge gestiegen sind, allerdings in deutlich geringerem Tempo. Dazu trug auch die Immobilienflaute bei. Etwas Verunsicherung im Technologiesektor verbreitete, dass in den USA Micron Technology nachbörslich um rund 8 Prozent abgesackt waren nach einem enttäuschenden Ausblick. In Seoul verloren SK Hynix nach einem anfänglich höheren Minus 0,2 Prozent, während Hanmi Semiconductor um 3,4 Prozent nachgaben. Das Papier des koreanischen Impfstoffentwicklers SK Bioscience machte einen Satz um 8 Prozent mit der Mitteilung, bei einem deutschen Auftragsfertiger eine 60-prozentige Kontrollmehrheit einzunehmen.

Einen Tick aufwärts geht es am Donnerstag bei den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Damit bewegen sie sich allerdings weiter nur seitwärts auf dem Niveau dieser Woche. Mit den US-Inflationsdaten am Freitag und der Wahl in Frankreich stehen die wichtigsten Ereignisse noch bevor. Leicht positiv wird vermerkt, dass die CDS-Prämien französischer Banken ihre Hochs erreicht zu haben scheinen und am Donnerstag wieder etwas abwärts tendieren. So geht es unter anderem bei Societe Generale auf 58 Basispunkte nach 60 Bp am Vortag nach unten.

leidet unter "Herausforderungen" im direkten Marktumfeld und muss deshalb sparen. Die Zurückhaltung der europäischen Kunden für Neuinvestitionen insbesondere im Bereich der Batterieproduktion habe sich in den letzten Wochen deutlich verstärkt, so dass der Auftragseingang von Manz unter den Erwartungen geblieben sei, teilte das Unternehmen mit. Der Vorstand rechnet mit keiner spürbaren Verbesserung des Marktumfelds innerhalb der nächsten Monate. Manz geht davon aus, dass Umsatz und Ergebnis 2024 deutlich unter Vorjahresniveau liegen werden und die ursprüngliche Prognose nicht erreicht wird.

hat von einem Automobilhersteller einen Großauftrag über mehrere Millionen elektrische Kühlmittelpumpen erhalten. Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Einsatz der Pumpe erfolge im Bereich der hybrid-betriebenen Fahrzeuge des "namhaften internationalen" Herstellers, dessen Name jedoch nicht genannt wurde. Die Produktion sei bereits gestartet und laufe bis in das Jahr 2030.

SK Bioscience will eine 60-prozentige Mehrheitsbeteiligung an IDT Biologika erwerben, ein Unternehmen des deutschen Pharmakonzerns Klocke Group. Der Kaufpreis soll 339 Milliarden Won betragen, umgerechnet 230 Millionen Euro, teilten die Koreaner mit.

Die irische Regierung hat ihre Beteiligung an der im Zuge der Finanzkrise verstaatlichten Finanzgruppe AIB Group weiter auf 25,5 Prozent gesenkt. Morgan Stanley erklärte am Donnerstag, der Anteil des Staates sei um 5 Prozent auf 617,3 Millionen gesenkt worden. Bei einem Platzierungspreis von 4,90 Euro je Aktie betrage der Gesamterlös aus dem Verkauf 592,9 Millionen Euro.

hat einem Bericht zufolge einen Einstellungsstopp verhängt und neue Offshore-Windprojekte auf Eis gelegt, um sich angesichts der Sorgen der Investoren weiter auf das Öl - und Gasgeschäft zu konzentrieren. Das berichtet Reuters unter Berufung auf ungenannte Unternehmensquellen. Der Schritt ist Teil des Plans von Chief Executive Murray Auchincloss, große Investitionen in "grüne" Projekte, von denen keine kurzfristigen Einnahmen zu erwarten sind, zu verlangsamen, berichtet die Agentur.

verkauft einige Vermögenswerte in Alaska für einen ungenannten Preis an den US-Konkurrenten Hilcorp. Dies steht im Einklang mit dem Plan des italienischen Energiekonzerns, sein Portfolio neu auszurichten und nicht-strategische Vermögenswerte zu verkaufen.

hat sein Margenziel für dieses Jahr bekräftigt, aber auch auf die schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen hingewiesen. Rohstoffkosten und Währungseffekte dürften sich in der zweiten Jahreshälfte negativer auswirken als bisher erwartet. Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, 2024 eine operative Marge von 10 Prozent zu erreichen.

verkauft die Sparte Alcatel Submarine Networks (ASN) an den französischen Staat. Die Transaktion habe inklusive Schulden ein Volumen von 350 Millionen Euro, teilte der finnische Telekomausrüster mit. Der Konzern betrachtet das Unterwasserkabelgeschäft als nicht zum Kerngeschäft gehörend und will sich auf seine Kernmärkte konzentrieren.

wird über ihr neues Joint Venture mit dem US-Gesundheitsdatendienstleister Tempus AI in Japan einen medizinischen Dienst einführen, der auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Der neue Dienst werde die KI von Tempus nutzen, um Patientendaten wie genetische Informationen und andere medizinische Aufzeichnungen zu analysieren und Ärzten Behandlungsmöglichkeiten vorzuschlagen, teilte Softbank mit.

June 27, 2024 07:01 ET (11:01 GMT)