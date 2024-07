geht von einem anhaltend schwierigen Umfeld im laufenden Jahr aus. Der schwedische Netzwerkausrüster rechnet aber damit, dass das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte mit einem Anspringen des Absatzes in den USA besser laufen wird.

NORWEGIAN AIR SHUTTLE

hat mit Lieferproblemen von Boeing zu kämpfen. Die Fluggesellschaft warnte, dass das Kapazitätswachstum im kommenden Jahr von den Verzögerungen bei Boeing beeinträchtigt werde.

VIVENDI

will seinen Streamingdienst Canal+ einem Agenturbericht zufolge möglicherweise in London an die Börsen bringen. Ein IPO könnte gegen Jahresende erfolgen, berichtet Bloomberg. Andere Börsenplätze wie Amsterdam könnten aber auch in Betracht gezogen werden.

X

verstößt nach Feststellung der EU gegen das Gesetz für digitale Dienste, wodurch dem Unternehmen eine hohe Geldstrafe droht. Dies entschied die Europäischen Kommission am Freitag nach einer monatelangen Untersuchung von X, früher bekannt als Twitter.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2024 07:22 ET (11:22 GMT)