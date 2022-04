MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

hat ihren Umsatz im ersten Quartal dank einer guten Nachfrage in allen Endmärkten gesteigert. Der französische Industriekonzern kündigte an, sein Geschäft in Russland an das lokale Management verkaufen zu wollen. Der Konzernumsatz erreichte 7,57 Milliarden Euro, das entsprach einem organischen Wachstum von 9,8 Prozent, wie der Konzern mitteilte.

STMICROELECTRONICS

hat im ersten Quartal von starker Nachfrage nach Mikrocontrollern profitiert und seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Netto verdiente der europäische Chiphersteller 747 Millionen Dollar nach 364 Millionen im Jahr zuvor. Das Betriebsergebnis stieg von 440 auf 877 Millionen Dollar, der Nettoumsatz von 3,02 auf 3,55 Milliarden Dollar.

SPOTIFY

hat die Zahl der Nutzer und die Einnahmen im zurückliegenden Quartal gesteigert, obwohl der Streaming-Dienst seinen Betrieb in Russland im März wegen verschärfter gesetzlicher Regelungen eingestellt hat. Für die Monate Januar bis März meldete Spotify 422 Millionen monatlich aktive Nutzer, ein Anstieg von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und mehr als geplant.

LUCID

Saudi-Arabien wird in den nächsten zehn Jahren zwischen 50.000 und 100.000 Elektrofahrzeuge von der Lucid Group Inc. kaufen, die vom Staatsfonds des Königreichs unterstützt wird, um so den Umsatz des Autoherstellers zu steigern.

