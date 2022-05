MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der Stahlkonzern hat im Auftaktquartal einen Gewinnsprung verzeichnet. Die höheren Stahlpreise hätten den Rückgang der Lieferungen aufgrund des Krieges in der Ukraine ausgleichen können. Der Nettogewinn wuchs auf 4,13 Milliarden US-Dollar von 2,29 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg auf 21,84 (Vorjahr: 16,19) Milliarden Dollar. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 5,08 (3,24) Milliarden Dollar. Die Analysten hatten mit einem EBITDA von 4,57 Milliarden Dollar gerechnet.

BERKSHIRE HATHAWAY

Warren Buffett bleibt Chairman von Berkshire Hathaway. Eine Aktionärsinitiative zur Absetzung des Starinvestors von diesem Posten, den er neben seiner Aufgabe als CEO seit 1970 bekleidet, wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Der Antrag, der die Besetzung des Chairman-Postens mit einem unabhängigen Direktor gefordert hatte, erhielt nur 54.425 Stimmen bei 448.868 Gegenstimmen, wie Berkshire Hathaway in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekanntgab.

CREDIT AGRICOLE

hat wegen des Kriegs in der Ukraine hohe Rückstellungen im Zusammenhang mit russischen und ukrainischen Vermögenswerten gebildet. Die französische Bank verbuchte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 552 Millionen Euro nach 1,05 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten nach einem von Factset erhobenen Konsens mit einem Rückgang bis auf 588,1 Millionen Euro gerechnet.

INTERCONTINENTAL EXCHANGE

Der Betreiber der New Yorker Börse will Black Knight, einen Spezialisten für Hypothekendaten, übernehmen. Die Intercontinental Exchange Inc. (ICE) einigte sich am Mittwochabend mit Black Knight auf einen Kaufpreis von 13,1 Milliarden Dollar in bar und in Aktien, wie beide Seiten erklärten. Zuvor hatte Bloomberg am Nachmittag berichtet, dass ICE eine Übernahme von Black Knight erwägt.

SHELL

hat im ersten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn verbucht, für den angekündigten Ausstieg aus seinen Russland-Geschäften unter dem Strich jedoch eine Sonderbelastung von 3,9 Milliarden Dollar ausgewiesen. Der britische Energieriese erwirtschaftete einen bereinigten Gewinn von 9,13 Milliarden Dollar nach 6,39 Milliarden im vierten Quartal. Damit wurde der von Vara Research ermittelte Analystenkonsens von 8,67 Milliarden Dollar locker übertroffen.

STELLANTIS

hat den Umsatz in den ersten drei Monaten gesteigert, obwohl die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge in dieser Zeit zurückgegangen ist. Die Jahresprognose wurde bestätigt. er Multimarkenkonzern meldete für Januar bis März einen Umsatz von 41,48 Milliarden Euro verglichen mit 37 Milliarden Euro auf Pro-forma-Basis im Vorjahr. Der Umsatz habe von positiven Effekten bei Preisen, Modellmix und Wechselkursen profitiert.

SWISS RE

hat im ersten Quartal 2022 wegen des Ukraine-Kriegs, der erhöhten Finanzmarktvolatilität und der anhaltenden Covid-19-Pandemie einen Verlust geschrieben. Für das erste Quartal wies Swiss Re unter dem Strich ein Minus von 248 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 333 Millionen im Vorjahr aus. Die Nettoprämien der Gruppe legten allerdings um 4 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar zu.

TELECOM ITALIA

hat ihren Verlust im ersten Quartal 2022 trotz rückläufiger Umsätze verringert. Der italienische Telekomkonzern wies am späten Mittwoch für das Auftaktquartal einen Nettoverlust von 204 Millionen Euro aus nach 228 Millionen vor Jahresfrist. Das EBITDA lag mit 1,32 Milliarden Euro organisch um 13 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz verringerte sich um 2,3 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro. Telecom Italia erklärte, das erste Quartal habe sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt.

DEUTZ

Der Motorenhersteller hat im ersten Quartal 2022 unterm Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben, stellt die Jahresprognose wegen des Ukraine-Kriegs aber weiter unter Vorbehalt. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf 6,8 Millionen Euro von minus 0,9 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie die Deutz AG bei Vorlage ihrer endgültigen Ergebnisse für das Auftaktquartal mitteilte. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich dementsprechend auf 0,06 Euro von minus 0,01 Euro.

PVA TEPLA

Der Anlagenbauer ist im ersten Quartal weiter gewachsen. In beiden Geschäftsbereichen - Semiconductor und Industrial Systems - haben sich die Kundenaufträge mehr als verdoppelt. Beide Geschäftsbereiche profitierten laut Mitteilung von einer großen Nachfrage nach Prozessanlagen für die Herstellung von Hightech-Materialien und komplexen Bauteilen. Die Jahresprognose hat die Gesellschaft aus dem mittelhessischen Wettenberg bekräftigt.

ELRINGKLINGER

traut sich nach dem ersten Quartal wegen der weiterhin hohen Unsicherheiten in dem schwierigen Umfeld noch keine Jahresprognose zu. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich im ersten Quartal 2022 angesichts der weiter angespannten Situation auf den Rohstoff- und Vorproduktmärkten, der anhaltenden Halbleiterengpässe und insbesondere aufgrund der Auswirkungen und Unsicherheiten um die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine verschlechtert, erklärte Elringklinger und verwies zudem auf die steigende Material-, Energie- und Logistikkosten.

SIEMENS GAMESA

Um das Geschäft mit Windkraftanlagen nachhaltig profitabel zu machen, setzt der neue CEO von Siemens Gamesa unter anderem auf eine Standardisierung der Komponenten. Es wäre gut, "wenn wir in der Lage wären, zu einem mehr modularen Typ zu kommen", sagte Jochen Eickholt, der vom Siemens Energy entsandt wurde, um die spanische Tochtergesellschaft zu sanieren. Dann könne man auch darüber nachdenken, die Produktion von einzelnen Bauteile auszulagern, sagte der Manager.

UNICREDIT

hat im ersten Quartal einen stärkeren Gewinnrückgang verzeichnet als erwartet. Gestiegene Rückstellungen im Zusammenhang mit ihrem Russlandgeschäft belasteten die Bilanz. Ein geplanter Aktienrückkauf im Volumen von 1 Milliarde Euro werde von der Geschäftsentwicklung in dem Land abhängen, warnte die Unicredit SpA.

NEW WORK

Der Betreiber des beruflichen Netzwerks Xing profitiert vom Fachkräftemangel in Deutschland. In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz der New Work SE um 12 Prozent auf 75,9 Millionen Euro. "Im deutschsprachigen Raum sind derzeit so viele Positionen unbesetzt, wie lange nicht", sagte Vorstandschefin Petra von Strombeck. "Unternehmen suchen händeringend nach neuem Personal und das gibt unserem Geschäft mit Recruiting-Lösungen starken Rückenwind."

TWITTER

Tesla-Chef Elon Musk hat sich nach eigenen Angaben für seine Twitter-Übernahme mehr als 7 Milliarden US-Dollar an frischen Mitteln gesichert. Wie Musk in einem Schreiben an die Behörden mitteilte, habe er von einer Gruppe von 19 Investoren, darunter Sequoia Capital, Larry Ellison und Vycapital Zusagen von rund 7,14 Milliarden Dollar bekommen, um den Eigenkapitalanteil seines Angebots zum Kauf von Twitter zu erhöhen

