MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der dänische Schifffahrtskonzern A.P. Moeller-Maersk hat seine Jahresprognose in Anbetracht steigender Frachtraten angehoben. Die weltgrößte Containerreederei sieht das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr 2022 nun bei rund 37 Milliarden US-Dollar, und das bereinigte EBIT bei rund 31 Milliarden Dollar. Zuvor hatte die A.P. Moeller-Maersk AS rund 30 Milliarden Dollar EBITDA bzw rund 24 Milliarden Dollar EBIT in Aussicht gestellt. Der freie Cashflow wird nun bei mehr als 24 Milliarden Dollar gesehen nach bislang prognostizierten mehr als 19 Milliarden.

Royal DSM verdient operativ mehr - Prognose bestätigt

Royal DSM hat im zweiten Quartal operativ mehr verdient und dabei die Markterwartungen übertroffen. Im Gesamtjahr setzt das Unternehmen auf weiteres Wachstum. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigte das niederländische Unternehmen mit den Sparten Ernährung, Gesundheit und Biotechnologie. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) soll im fortgeführten Geschäft um einen hohen einstelligen Prozentsatz wachsen. Die Dynamik bei Volumina und Preis werde über den Juni hinaus anhalten.

Telecom Italia: Verkauf von Anteil an Mastenbetreiber Inwit besiegelt

Dem Verkauf des indirekten Anteils am Mobilfunkmastbetreiber Infrastrutture Wireless Italiane SpA, auch bekannt als Inwit, steht nichts mehr im Weg. Wie die Telecom Italia SpA mitteilte, sind alle Bedinungungen zur Veräußerung erfüllt. Ein Konsortium unter Führung von Ardian übernimmt 41 Prozent an der Holdinggesellschaft Daphne 3, die einen Anteil von 30,2 Prozent an Inwit hält.

