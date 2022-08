MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Die niederländische Bank ING hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Gesamteinnahmen sind aufgrund höherer Zinserträge, eines robusten Provisionsüberschusses und starker Handelsergebnisse gestiegen.

Voestalpine erwartet Nettogewinn 2022/23 unter Vorjahr

Voestalpine schlägt trotz voller Auftragsbücher und einem nach eigenen Angaben erzielten Rekordergebnis im ersten Geschäftsquartal (per Ende Juni) vorsichtige Töne an. Neben einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur mit einer entsprechenden Auswirkung auf die Ergebnisentwicklung sei das Risiko einer mangelnden Gasversorgung gestiegen, teilte der österreichische Stahl- und Industriekonzern in Linz mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 07:32 ET (11:32 GMT)