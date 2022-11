MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

hat nach einer deutlichen Absatzsteigerung im dritten Quartal seine Jahresziele bestätigt. Der Multimarken-Autokonzern meldete für den Zeitraum Juli bis September einen Umsatz von 42,10 Milliarden Euro - verglichen mit 32,55 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum von 29,3 Prozent ist eine Folge steigender Absatzzahlen, starker Verkaufspreise und vorteilhafter Wechselkurseffekte.

VERBUND

hat in den ersten neun Monaten trotz einer geringen Verfügbarkeit von Wasserkraft deutlich mehr verdient, den Jahresausblick allerdings gesenkt. Die Mindererzeugung aus Wasserkraft führte in den ersten drei Quartalen zwar dazu, dass hohe und teure Stromzukäufe erforderlich waren, um bereits verkaufte Strommengen liefern zu können. Dies konnte aber dank eines fast verdoppelten Absatzpreises im Bereich der Eigenerzeugung aus Wasserkraft mehr als ausgeglichen werden.

VOESTALPINE

Die Aktionäre der Voestalpine AG können sich über ein Aktienrückkaufprogramm freuen. Wie der österreichische Stahlkonzern mitteilte, will er bis voraussichtlich Juli 2023 bis zu 10 Millionen Stammaktien zurückkaufen, was einem Anteil von 5,6 Prozent am Grundkapital entspricht. Die Voestalpine-Aktie wird am Donnerstagvormittag mit 21,42 Euro gehandelt. Das Aktienrückkaufprogramm wird am 10. November 2022 starten und endet voraussichtlich am 10. Juli 2023.

