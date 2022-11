MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

bringt seine Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent an dem Funkturmbetreiber Vantage Towers in ein neues Joint Venture mit den Investoren Global Infrastructure Partners LLC (GIP) und KKR & Co. ein. Ein Konsortium der beiden Investoren übernimmt die Hälfte an dem Gemeinschaftsunternehmen, das dann den ausstehenden Aktionären der Vantage Towers AG ein Übernahmeangebot unterbreiten wird.

VOESTALPINE hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende September) um 47 Prozent auf 715 Millionen Euro gesteigert. Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern profitierte nach eigenen Angaben von einer sehr guten Nachfrage in den meisten Marktsegmenten sowie vom hohen Preisniveau. Vor allem der Energiebereich habe eine starke Dynamik verzeichnet, während sich der Aufschwung in der Luftfahrt fortgesetzt habe.

