MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

rechnet für das vierte Geschäftsquartal nach einer Delle im dritten wieder mit starken Umsätzen. Wie der französische Spirituosenhersteller mitteilte, rechnet er im Gesamtjahr per Ende Juni dank Verbesserungen in der operativen Gewinnmarge zudem mit organischem Wachstum von mehr als 10 Prozent beim wiederkehrenden Gewinn.

REPSOL

hat im ersten Quartal 2023 aufgrund rückläufiger Ölpreise weniger verdient. Die Repsol SA meldete für die Monate Januar bis März einen Nettogewinn von 1,11 Milliarden Euro nach 1,39 Milliarden vor Jahresfrist.

SANOFI

hat seine Jahresprognose nach einem Umsatzanstieg im Auftaktquartal bekräftigt. Für die Monate Januar bis März wies die Sanofi SA, getrieben vom Impfstoffgeschäft und Specialty-Care-Portfolio, Erlöse von 10,22 Milliarden Euro nach 9,67 Milliarden vor einem Jahr aus.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat nach steigenden Umsätzen im ersten Quartal seine Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachfrage bleibe stark, während sich die Engpässe in den Lieferkette weiter entspannten, erklärte der auf Energiemanagement und Industrieautomation spezialisierte französische Konzern.

STMICROELECTRONICS

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Nettogewinn stieg auf 1,04 Milliarden US-Dollar nach 747 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

TOTALENERGIES

hat im ersten Quartal trotz eines schwächeren Preisumfelds und einer geringeren Produktion mehr verdient und die Erhöhung der Zwischendividende bestätigt. Der Konzern kündigte zudem den Verkauf seiner kanadischen Tochter Totalenergies EP Canada Ltd. für bis zu 6,1 Milliarden kanadische Dollar (ca. 4,47 Milliarden US-Dollar) an den Energiekonzern Suncor Energy an.

UNICREDIT

kauft AT1-Anleihen im Volumen von 1,25 Milliarden Euro zurück und muss nach eigenen Angaben auf absehbare Zeit keine neuen dieser Anleihen emittieren, welche im Abwicklungsfall in Eigenkapital umgewandelt werden können.

UNILEVER

hat die höheren Kosten an seine Kunden über Preissteigerungen weitergeben können. Der Konsumgüterkonzern, zu dem Marken wie Knorr, Rexona und Ben & Jerry's gehören, steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal deutlich. Den Wachstumsausblick für das Gesamtjahr erhöhte die Unilever plc.

VOLVO

hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen nur einen leichten Gewinnrückgang verzeichnet. Analysten hatten bei dem schwedischen Premiumautohersteller einen wesentlich stärkeren Einbruch befürchtet.

WPP

hat im ersten Quartal seinen flächenbereinigten Umsatz abzüglich weitergegebener Kosten um 2,9 Prozent gesteigert und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Die Erlöse stiegen auf 3,46 Milliarden Pfund nach 3,09 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum, wie die WPP plc mitteilte.

HONEYWELL INTERNATIONAL

hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und seine Prognose angehoben. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel zeitweise um 2,5 Prozent zu.

LG ELECTRONICS

ist im ersten Quartal 2023 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der südkoreanische Konzern wies für die Monate Januar bis März einen Nettogewinn von 546,5 Milliarden Won (umgerechnet rund 370 Millionen Euro) aus, nachdem im Vorquartal noch ein Nettoverlust von 212,4 Milliarden Won aufgelaufen war.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 07:01 ET (11:01 GMT)