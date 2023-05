MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

hat im dritten Geschäftsquartal trotz höherer Absatzmengen bei Biodiesel und Biomethan weniger verdient. Der operative Gewinn sackte um zwei Drittel ab, wie das SDAX-Unternehmen bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/23 mitteilte. Die Prognose hatte Verbio bereits Ende April gesenkt.

WESTWING

hat im ersten Quartal die Profitabilität leicht verbessert und operativ einen kleinen Gewinn erzielt - trotz rückläufiger Umsätze, weniger aktiver Kunden und weniger Bestellungen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Münchener Online-Möbelhändler.

ZEAL NETWORK

sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs. Das SDAX-Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Das Transaktionsvolumen stieg im ersten Quartal um 11 Prozent auf 201 Millionen Euro.

ALLGEIER

hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Prognose wurde bestätigt. Der Umsatz legte im ersten Quartal um 11 Prozent zum Vorjahr auf 124 Millionen Euro zu.

INSTONE REAL ESTATE

bekommt die erhöhte Verunsicherung von privaten und institutionellen Investoren zu spüren. Das Geschäft entwickele sich insgesamt aber im Rahmen der Erwartungen, so dass der Vorstand des Immonbilienunternehmens den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bestätigte.

MEDIOS

hat im ersten Quartal von einem Wachstum in beiden Geschäftsbereichen, Arzneimittelversorgung und Patientenindividuelle Therapien, profitiert. Der Spezialpharmaanbieter steigerte sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

APPLE

Die italienische Wettbewerbsbehörde hat eine Untersuchung darüber eingeleitet hat, ob Apple seine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für mobile Anwendungen (Apps) missbraucht hat. Der Behörde zufolge hat Apple eine übermäßig restriktive Datenschutzpolitik gegenüber App-Entwicklern von Drittanbietern verfolgt, die dadurch benachteiligt wurden, wenn es darum ging, den Nutzern ihre Produkte anzubieten.

ING

hat im ersten Quartal dank höherer Zinsen und einer geringeren Risikovorsorge den Gewinn fast vervierfacht und die Erwartungen übertroffen. Zudem lanciert die niederländische Bank ein Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro. Der Nettogewinn belief sich in den drei Monaten auf 1,6 Milliarden Euro nach 429 Millionen im Vorjahreszeitraum

TELEFONICA

sieht sich bei seinen Finanzzielen für 2023 auf Kurs. Im ersten Quartal ging das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtungen (OIBDA) leicht von 3,2 auf 3,12 Milliarden Euro zurück, wie der spanische Telekomkonzern mitteilte, der dafür seine spanischen und lateinamerikanischen Geschäfte als Ursache nannte. Organisch wies Telefonica eine OIBDA-Verbesserung um 1,1 Prozent aus. Der Nettogewinn fiel auf 298 von 706 Millionen Euro.

Verbund

hat im ersten Quartal von einer erhöhten Erzeugung aus Wasserkraft sowie stark gestiegenen Terminmarktpreisen auf dem Großhandelsmarkt für Strom profitiert. Der operative Gewinn legte kräftig zu. Mit Blick auf das Gesamtjahr engte der österreichische Konzern die Prognosespannen etwas ein.

WIENERBERGER

hat angesichts steigender Hypothekenzinsen und hoher Inflation im ersten Quartal fast 10 Prozent weniger verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging von 228,3 auf 206,3 Millionen Euro zurück.

HONDA

hat in seinem vierten Geschäftsquartal wegen höherer Kosten und rückläufiger Verkäufe in China 10 Prozent weniger verdient. In den drei Monaten per Ende März verringerte sich der Nettogewinn auf 112 Milliarden Yen (umgerechnet rund 757 Millionen Euro) von 124,8 Milliarden Yen vor Jahresfrist.

SOFTBANK

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Milliardenverlust verzeichnet. Dieser fiel jedoch deutlich geringer aus als im Vorjahr. Im Schlussquartal strich Softbank Investmentgewinne ein.

