MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der Autowaschanlagenhersteller hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Ausblick für 2023 wurde bestätigt. Der Umsatz stieg im Quartal um 6,8 Prozent auf 127,1 Millionen Euro. Das EBIT erhöhte sich um 19,3 Prozent auf 9,9 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 7,8 (Vj: 7,0) Prozent. Der Konzerngewinn stieg von 5,8 Millionen im Vorjahr auf nun 6,2 Millionen Euro.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

hat im zweiten Quartal weniger Bier abgesetzt. Dem Brauereikonzern macht der deutliche Absatzrückgang in den USA zu schaffen. Der Gewinn ging zurück, unter dem Strich verbuchte der Konzern einen Einbruch. as Absatzvolumen sank um 1,4 Prozent. Allein in Nordamerika brach es um 14,5 Prozent ein. Der Nettogewinn brach auf 339 Millionen US-Dollar von 1,6 Milliarden Dollar im Vorjahr ein.

AXA

hat im ersten Halbjahr bei steigenden Prämien einen stabilen Gewinn erzielt. Der französische Versicherungskonzern sieht sich auf Kurs, seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen. Das Preisumfeld im Schaden-Unfall-Geschäft sei weiterhin gut. Der Nettogewinn betrug 3,83 Milliarden Euro nach 3,85 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Axa begründete den leichten Rückgang mit einer Abschreibung auf Derivate. Die Prämien kletterten auf 55,7 von 54,9 Milliarden Euro.

AXA

stärkt sein europäisches Krankenversicherungsgeschäft mit einem Zukauf. Der französische Versicherungskonzern übernimmt Laya Healthcare von der AIG-Tochter Corebridge Financial für 650 Millionen Euro.

ING GROEP

Steigende Zinsen haben der Bank im zweiten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Der Nettogewinn kletterte im Zeitraum von April bis Juni auf 2,16 Milliarden Euro von 1,18 Milliarden im Vorjahr. Die Erträge stiegen ebenfalls um 23 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro. Davon allein machten die Zinserträge 4,1 Milliarden aus.

LONDON STOCK EXCHANGE

wird bei ihren Wachstumsaussichten etwas zuversichtlicher. Der Londoner Börsenbetreiber hat im ersten Halbjahr allerdings weniger verdient. So sank der Vorsteuergewinn in den sechs Monaten auf 662 von 803 Millionen Pfund im Vorjahr. Auf bereinigter Basis stieg die Kennziffer jedoch leicht auf 1,36 von 1,33 Milliarden Pfund. Die Erlöse stiegen wie erwartet auf 3,99 von 3,57 Milliarden Pfund.

ROLLS-ROYCE

Der Triebwerkshersteller hat dank einer höheren Nachfrage und Kostensenkungen im ersten Halbjahr wieder einen Gewinn erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der britische Konzern. Rolls-Royce erzielte in den ersten sechs Monaten einen Vorsteuergewinn von 1,42 Milliarden Pfund nach einem Verlust von 1,75 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte operative Gewinn stieg auf 673 Millionen von 125 Millionen Pfund. Der Umsatz legte auf 7,5 von 5,6 Milliarden Pfund zu.

SOCIETE GENERALE

Nach einem durch den Ausstieg aus Russland verursachten Verlust im Vorjahr hat die Societe Generale im zweiten Quartal wieder einen Gewinn erzielt. Allerdings sanken die Erträge, was vor allem einer Schwäche im französischen Privatkundengeschäft geschuldet war. Der Nettogewinn lag bei 900 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

TELECOM ITALIA

hat ihren Verlust im zweiten Quartal eingegrenzt. Ein Grund war das Geschäft auf dem Heimatmarkt, das erstmals seit fünf Jahren wieder ein Wachstum auswies. Den Ausblick wurde bestätigt. Der Verlust lag im Quartal noch bei 124 Millionen Euro nach 279 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 2,8 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro.

VOLVO CARS

hat seinen Pkw-Absatz im Juli um 21 Prozent auf 54.165 Fahrzeuge gesteigert, nachdem im Vorjahr Lieferprobleme wegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in China belastet hatten. In Europa kletterten die Verkäufe vergangenen Monat um 28 Prozent und in den USA um 57 Prozent. In China gingen die Verkäufe allerdings um 8 Prozent zurück.

NINTENDO

Der Erfolg des neuen "Legend of Zelda"-Spiels und des Super-Mario-Kinofilms haben Nintendo im ersten Geschäftsquartal zu einem Gewinnsprung verholfen. An der Jahresprognose hält der japanische Konzern fest. Der Nettogewinn kletterte im Quartal bis Ende Juni um gut 50 Prozent auf 181 Milliarden Yen, umgerechnet 1,27 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 50 Prozent auf 461 Milliarden Yen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2023 06:58 ET (10:58 GMT)