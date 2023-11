MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

erhöht nach einer starkem Ergebnisverbesserung im zweiten Quartal die Gewinnprognose für das bis Ende März 2024 laufende Geschäftsjahr. Der japanische Automobilhersteller meldete für die Monate Juli bis September einen Überschuss von 190,7 Milliarden Yen (1,18 Milliarden Euro). Im Vorjahr hatten einmalige Verluste im Zusammenhang mit dem Rückzug von Nissan aus Russland den Gewinn auf 17,4 Milliarden Yen gedrückt.

SONY

hat im zweiten Geschäftsquartal einen stärker als erwarteten Gewinnrückgang verbucht. Während die Erträge im Unterhaltungsbereich stiegen, schwächelte das Elektronik- und das Finanzgeschäft. Die Prognose Geschäftsjahr 2023/24 der Konzern jedoch an.

VOLVO CAR

will den von Polestar angekündigten neuen Geschäftsplan unterstützen und dem Elektroautohersteller zusätzliche finanzielle Unterstützung zukommen lassen.

SCHNEIDER ELECTRIC

gibt sich ehrgeizige Mittelfristziele. Der französische Energiemanagement- und Automatisierungskonzern will bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent erreichen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine Ausweitung seiner jährlichen organischen bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um etwa 50 Basispunkte an.

SOFTBANK

Die Abschreibungen im Zusammenhang beim US-Büroraum-Anbieter Wework haben die japanische Softbank im vergangenen Berichtsquartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der japanische Technologie-Investor verzeichnete in dem am 30. September beendeten Quartal einen Nettoverlust von 931,1 Milliarden Yen (5,79 Milliarden Euro).

WIENERBERGER

hat die abnehmende Bautätigkeit in den ersten neun Monaten zu spüren bekommen. Wie der österreichische Baustoffkonzern mitteilte, sanken sowohl Umsatz als auch Gewinn merklich. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Wienerberger jedoch.

WIZZ AIR

hat im ersten Geschäftshalbjahr 2023/24 schwarze Zahlen geschrieben. Das Unternehmen geht aber davon aus, bis zum Ende des Jahres 45 Flugzeuge wegen Problemen mit Pratt & Whitney-Triebwerken am Boden zu lassen.

