Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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09.10.2026 11:23:26
Middle Corridor: Can Bulgaria be a safe gateway for Asian imports to the EU?
The EU wants more trade via the Middle Corridor, which could bring big benefits for Bulgaria. But Tuesday's drone attacks on commercial ships off the Bulgarian coast are a stark reminder of the security risks involved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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