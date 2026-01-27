Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
27.01.2026 11:10:28
Middle East: Das steckt hinter dem starken Wachstum im Private Banking
Der Mittlere Osten ist die am schnellsten wachsende Region im Private Banking. Gleichzeitig sorgen sowohl global als auch regional geopolitische Gegenwinde für neue Herausforderungen. Wie löst eine traditionsreiche Schweizer Privatbank diese Quadratur des Kreises Yves Bruggisser, Head of Pictet Wealth Management, Mittlerer Osten und Afrika, nimmt Stellung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
