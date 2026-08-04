Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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04.08.2026 20:07:19
Middle East: India says commercial ship sunk off Yemen
India reported an attack on a "defenseless" commercial ship which caused it to capsize and sink, but noted the crew were safe. Meanwhile, Lebanon and Israel met for talks despite Hezbollah's objections. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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