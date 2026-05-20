Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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20.05.2026 11:43:22
Middle East: Iran says any new attack will widen war
Iran's army has threatened to "open new fronts" in Tehran's war with the US and Israel in the event of new attacks. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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