Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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06.06.2026 17:35:19
Middle East: Iran says it targeted US bases in Gulf
Kuwait reported intercepting drones while Bahrain sounded air-raid sirens. This came after the United States said it shot down Iranian drones and attacked radar sites. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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