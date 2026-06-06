Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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06.06.2026 17:35:19

Middle East: Iran says it targeted US bases in Gulf

Kuwait reported intercepting drones while Bahrain sounded air-raid sirens. This came after the United States said it shot down Iranian drones and attacked radar sites. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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