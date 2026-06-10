Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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10.06.2026 08:19:19
Middle East: Iran targets US bases in retaliatory strikes
Iran has retaliated for US airstrikes following the downing of an Apache helicopter, attacking American bases in the Gulf. Meanwhile, Israel is continuing its strikes against Hezbollah in Lebanon. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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