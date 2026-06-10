Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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10.06.2026 12:51:20

Middle East: Iran targets US bases in retaliatory strikes

Iran is attacking US bases across the Persian Gulf. The missile launches follow a series of US airstrikes after Iran downed an Apache helicopter. Israel is continuing strikes against Hezbollah in Lebanon. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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