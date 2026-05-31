Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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31.05.2026 15:19:21
Middle East: Israel captures key fortress amid Lebanon push
Israeli troops have captured the strategically important Beaufort Castle in southern Lebanon after heavy clashes with Hezbollah. Meanwhile, Trump has toughened the terms for a deal to end the war with Iran. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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