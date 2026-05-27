Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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27.05.2026 10:11:20

Middle East: Israel says Hamas' armed wing chief killed

Israel's military said Mohammad Odeh, head of the militant group's armed wing, was killed in strikes in Gaza — just days after his predecessor was also killed. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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