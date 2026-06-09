Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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09.06.2026 13:23:19
Middle East: Israel strikes Lebanon despite Iran warning
Israeli airstrikes have hit the southern Lebanese city of Tyre. The strikes come a day after Iran warned of resumed attacks on Israel if the offensive in Lebanon continued. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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