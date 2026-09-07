Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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07.09.2026 11:27:28

Middle East: Israeli strikes kill several in Lebanon

Lebanon's Health Ministry said at least 10 were killed in overnight Israeli strikes in the south of the country. Meanwhile, traffic in the Strait of Hormuz has sunk to its lowest level since May. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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