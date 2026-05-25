Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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25.05.2026 21:03:39
Middle East: Netanyahu vows to increase Lebanon strikes
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is under pressure due to the ongoing Hezbollah drone attacks on Israel's north. Elsewhere, Iran could be restoring international internet access. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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