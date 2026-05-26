Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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26.05.2026 10:59:20
Middle East: Rubio says Iran deal 'could take days'
US Secretary of State Marco Rubio says a deal is still possible despite fresh US strikes on Iran. The US military said "self-defense" strikes were carried out to protect US military personnel. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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