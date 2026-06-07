Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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07.06.2026 11:43:19
Middle East: Shaky Israel-Hezbollah ceasefire tested
Two projectiles were shot from Lebanon at Israeli territory, the Israeli military said, challenging the newly announced ceasefire. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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