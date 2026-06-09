Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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09.06.2026 10:03:21

Middle East: Trump again claims Iran peace deal is imminent

US President Donald Trump has said there was a "good chance" a peace deal in the Iran war could be reached in "two or three days." DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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