Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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09.06.2026 10:03:21
Middle East: Trump again claims Iran peace deal is imminent
US President Donald Trump has said there was a "good chance" a peace deal in the Iran war could be reached in "two or three days." DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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