Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
30.06.2026 09:15:23
Middle East: Trump announces new Doha talks, Iran demurs
The US and Iran have agreed to refrain from hostilities after a recent flareup, according to Washington, with US President Trump anouncing new talks will be held in Doha. Iran has yet to confirm this. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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