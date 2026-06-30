Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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30.06.2026 17:03:21

Middle East: Trump announces new Doha talks, Iran demurs

The US and Iran have agreed to refrain from hostilities after a recent flareup, according to Washington, with US President Trump anouncing new talks will be held in Doha. Iran has yet to confirm this. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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