Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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17.06.2026 19:23:19

Middle East: Trump could restart Iran war if deal not signed

President Trump says the US would "start the process again" if Iran doesnt't make a deal. Meanwhile, Lebanese President Joseph Aoun said any settlement reached would not be "at our expense." Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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