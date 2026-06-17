Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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17.06.2026 19:23:19
Middle East: Trump could restart Iran war if deal not signed
President Trump says the US would "start the process again" if Iran doesnt't make a deal. Meanwhile, Lebanese President Joseph Aoun said any settlement reached would not be "at our expense." Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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