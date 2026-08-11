Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
11.08.2026 08:07:19
Middle East: Trump took secret flight out of Turkey over Iran threat
Donald Trump reportedly used an elaborate ruse to leave the NATO summit in Turkey, amid a credible assassination threat. Meanwhile, oil prices rose as hopes of a deal on the Strait of Hormuz fade. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Middle East Holding Registered Shs
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