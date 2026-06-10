Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
10.06.2026 18:11:19
Middle East: UN chief warns of risk of 'full war'
UN Secretary-General Antonio Guterres has expressed concern over a possible "full war" developing in the Persian Gulf, amid heavy rhetoric and escalating attacks from the US and Iran. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!