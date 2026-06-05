Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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05.06.2026 15:03:26
Middle East: UN doubles Lebanon aid appeal amid Israel war
The UN says it is seeking an additional $331.5 million to tackle a worsening humanitarian crisis in Lebanon. Meanwhile, Israel is carrying out fresh strikes on the south of the country. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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