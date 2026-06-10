Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
10.06.2026 20:19:19
Middle East: US to hit Iran 'hard,' Trump says
US President Donald Trump said US forces would attack Iran again "very hard." The statement came after hostilities escalated between US and Iranian forces. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!