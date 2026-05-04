Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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04.05.2026 20:36:46
Middle East crisis day 66 as it happened: US and Iran exchange fire as Strait of Hormuz crisis reignites
Oil jumps to $115 and Treasuries sell off as Tehran targets UAE and US hits Iranian fast boatsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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