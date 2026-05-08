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Comes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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08.05.2026 02:40:14

Middle East crisis day 70 as it happened: US strikes 2 Iranian-flagged oil tankers as ceasefire comes under new strains

Washington says it launched strikes after Tehran attacked American destroyersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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