Middle East Diversified Investment Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Middle East Diversified Investment Company hat am 26.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,06 JOD gegenüber 0,120 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen JOD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,1 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at