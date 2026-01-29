|
Middle East Diversified Investment Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Middle East Diversified Investment Company hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,09 JOD gegenüber 0,050 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,230 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,200 JOD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 0,44 JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,44 JOD umgesetzt worden waren.
